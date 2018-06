Premier League, svolta storica: arriva la sosta invernale

Cambiamenti importanti in vista in Premier League: al termine dell’incontro di oggi con i club e i rappresentanti dei giocatori, la FA ha infatti confermato che, a partire dalla prossima stagione, sarà introdotto il mid-season break, ossia una pausa di 15 giorni nel mese di febbraio per permettere ai giocatori di riposare.

Le partire di FA Cup del quinto turno saranno disputate a metà settimana e nel caso in cui la partita finisca in parità non ci sarà il replay, ma si continuerà giocando i supplementari ed eventualmente i rigori.

FOLLIE IN AEREO: LO STEWARD SI SCATENA CON LA MUSICA DI BRITNEY SPEARS