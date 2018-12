Ranieri: “Mourinho e Conte sono il cuore del calcio”

L’esonero di José Mourinho dal Manchester United continua a tenere banco, soprattutto in Inghilterra. Fra le tante voci a commentare l’allontanamento dello Special One, si registra anche quella di Claudio Ranieri, attuale allenatore del Fulham e vincitore della Premier League con il Leicester nel 2016. Nel corso di una conferenza stampa, il tecnico italiano ha così dichiarato: “Credo che un allenatore del suo valore debba tornare presto, esattamente come Antonio Conte. Questi tecnici sono il cuore del calcio. Stiamo parlando di due grandi protagonisti del calcio mondiale, che hanno vinto in tutti i paesi dove hanno allenato. Per gli altri allenatori è un fattore positivo vederli al lavoro”.

Ranieri già in passato ha sottolineato più volte la sua stima nei confronti del tecnico portoghese, considerandolo un amico oltre che uno tra i colleghi più preparati.