Tottenham, ecco quando sarà inaugurato il nuovo White Hart Lane

Aprile potrebbe essere il mese giusto per l’inaugurazione del nuovo White Hart Lane. Inizialmente

prevista per lo scorso settembre e poi rinviata più volte, l’apertura del nuovo stadio del Tottenham è stata programmata per la prima settimana di aprile. Il primo avversario degli Spurs nel

nuovo impianto è legato all’esito dei quarti di FA Cup: Crystal Palace il 3 aprile o il Brighton il 6 o 7 dello stesso mese. Prima, però, si giocherà una gara dell’under 18 il 24 marzo (con capacità ridotta a 30 mila spettatori) e poi una partita di vecchie glorie (capacità a 45 mila spettatori). Il nuovo impianto, costato attorno ai 750 milioni di sterline, sorge sui resti del vecchio White Hart Lane e potrà ospitare fino

a 62.062 spettatori.