Tottenham, l’arma segreta per la finale di Champions League è Kane: “Sono pronto…”

Ha visto i suoi compagni andare dritti in finale. Adesso Harry Kane è pronto a tornare al suo posto e a dirigere l’attacco del Tottenham. Il bomber inglese ha recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dal rush finale in campionato e dall’impegno di ritorno contro il Manchester City ai quarti di finale e soprattutto dal doppio confronto in semifinale contro l’Ajax. Adesso, però, la partita di Madrid è ben più di una speranza.

Come riporta la BBC, l’attaccante classe ’93 può essere gettato nella mischia nella gara del 1 giugno contro il Liverpool. E’ lui stesso a confermarlo e a dichiarare tutta la voglia di far parte della partita: “Potrei giocare se la finale di Champions League fosse oggi. Mi sono allenato venerdì e mi sono allenato sabato, mi allenerò questa settimana e mi sento bene ma naturalmente tutte queste decisioni verranno prese dal manager. Dal mio punto di vista mi sento bene, quindi vedremo come andrà questa settimana”.

Contro il Lancieri furono i tre goal di Lucas Moura a trascinare il Tottenham, ma contro il Liverpool di Klopp gli Spurs potrebbero avere bisogno anche del loro numero dieci. Lui è pronto: l’arma segreta di Pochettino…è Kane.