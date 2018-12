Tottenham, nel nuovo stadio non solo calcio: si giocherà la NFL

Il White Hart Lane si rifà il look. Non solo. I tifosi inglesi del Tottenham potranno assistere anche alle partite della NFL americana.

Non solo calcio quindi per i tifosi Spurs. Il nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe della squadra di Mauricio Pochettino, potrà presto godere anche dello spettacolo del Football americano.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i vertici societari del Tottenham sarebbero in trattativa con gli Oakland Raiders per far disputare nella prossima stagione le gare casalinghe di NFL alla squadra. Per un totale di otto partite nel 2019.

Ray Glazer, noto commentatore della NFL, ha infatti aperto a questa ipotesi dichiarando: “Londra è un’ipotesi molto seria. I Raiders non hanno infatti una sede per le partite casalinghe della prossima stagione in quanto il contratto di locazione sul Colosseo di Oakland-Alameda è scaduto e il loro nuovo stadio a Las Vegas non sarà completato prima della stagione 2020″.