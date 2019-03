Tottenham, Pochettino accusa la FA: “Nel resto d’Europa c’è più attenzione verso i club impegnati nelle coppe”

Il Tottenham questa sera, dopo la netta vittoria per 3-0 nella gara di andata, farà visita al Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match al quale gli Spurs arriveranno con un giorno di riposo in meno rispetto ai tedeschi: se infatti il Tottenham ha giocato sabato in Premier League, il Borussia, in Bundesliga, è stato impegnato nella giornata di venerdì. Un aspetto che non è passato inosservato al tecnico Mauricio Pochettino, che ha puntato il dito contro i vertici del calcio inglese.

POCA ATTENZIONE – “Non so se incolpare la FA o la Premier League, oppure se dare la colpa a noi stessi perché non abbiamo ancora consegnato il nostro nuovo stadio o alle tv perché volevano che giocassimo il sabato. Tuttavia, in Europa, c’è più attenzione nell’aiutare i club a competere nel migliore dei modi nelle coppe. Guardate cos’è successo al Rennes: gli è stata annullata la partita nel fine settimana per aiutarli in vista della gara con l’Arsenal. Mi piacerebbe giocare nelle stesse condizioni dell’avversario, non con un giorno di riposo in meno. Ci vorrebbe più attenzione se si vuole che i club inglesi facciano più strada in Europa”.