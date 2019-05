Tottenham, Pochettino: “Futuro? Nessuna decisione dopo la finale di Champions…”

È fra i principali candidati alla panchina della Juventus, Mauricio Pochettino. Il tecnico, nel frattempo, è però chiamato a chiudere al meglio la sua stagione al Tottenham, con gli Spurs che, il primo giugno, saranno attesi dalla finale di Champions League contro il Liverpool. Una sfida che non sarà seguita da una decisione immediata per il proprio futuro, come ammesso dall’argentino a El Partidazo de Cope.

NESSUNA DECISIONE – “Non prenderò decisioni dopo la finale, sarà importante sapere quello che è il piano futuro. Se l’anno prossimo vorremo tornare a giocarsi fino in fondo la Champions e lottare con Manchester City e Liverpool avremo bisogno di qualche rinforzo: quest’anno l’obiettivo dei Citizens era vincere la Champions, mentre il nostro era quello di completare lo stadio”.

CHAMPIONS – “Nei giorni prima la finale ci alleneremo a Valdebebas (centro sportivo del Real Madrid, ndr) e dormiremo in un hotel là vicino. Avevo infatti chiesto di poter dormire lì nel centro, ma Florentino Perez mi ha detto che là potrò dormire solamente quando sarò l’allenatore dei blancos”.