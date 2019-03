Tottenham, Pochettino: “Il Real? Lusingato dell’interesse…”

Oltre a quello di José Mourinho, uno dei nomi più caldi per prendere il posto di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid è quello di Mauricio Pochettino. Il tecnico del Tottenham, nel corso di un’intervista rilasciata a TVE, ha così dichiarato: “Penso sia fonte di soddisfazione essere cercato dal Real, vuol dire che sto lavorando nel modo giusto. Ho sempre un rapporto speciale con la Spagna. Solari? Capisco che possa essere frustrante quando una grande squadra come quella madrilena o come il Paris Saint-Germain viene eliminata da una competizione così importante”.

Pochettino, in Spagna, ha già allenato per cinque stagioni l’Espanyol.