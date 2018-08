Tottenham, problema stadio: ha chiesto di giocare ancora a Wembley

Secondo il Sun, il nuovo White Hart Lane non sarà pronto prima di dicembre e questo potrebbe creare dei grossi problemi ai padroni di casa del Tottenham. Per questo motivo, gli Spurs avrebbero chiesto alla federeazione inglese di poter continuare a giocare a Wembley le partite casalinghe.

TOP SECRET – Secondo quanto riportano i media inglesi, il Tottenham avrebbe effettuato un pagamento segreto alla FA, la federcalcio inglese, per poter continuare a giocare a Wembley le gare casalinghe della Premier League e delle altre competizioni inglesi. Teoricamente i lavori dovrebbero terminare entro pochi giorni per consentire agli Spurs di disputare nel proprio stadio la sfida del 15 settembre col Liverpool, ma stando a quanto riporta il tabloid, Daniel Levy, il proprietario del club, sarebbe infuriato proprio per la difficoltà nel rispettare la scadenza prefissata. Anche in Champions, dunque, il Tottenham rischia di giocare a Wembley le gare del girone.