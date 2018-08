Ufficiale – Chelsea, ecco Kovacic: “Contento ed eccitato. Farò il massimo per questo club”

Dopo l’annuncio dell’accordo raggiunto ieri sera, adesso è ufficiale: Mateo Kovacic è un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno annunciato l’arrivo in prestito del centrocampista croato dal Real Madrid. Il giocatore ex Inter arriva alla corte di Sarri per la prossima stagione, a margine dell’affare che ha portato anche il portiere Courtois a Madrid.

PRIME PAROLE – “Sono davvero felice ed emozionato di essere qui al Chelsea. È una sensazione incredibile. Proverò a fare del mio meglio per questo club. Per me è un campionato nuovo, l’inizio è sempre duro ma sono certo che l’allenatore e i miei nuovi compagni di squadra mi aiuteranno e non vedo l’ora che inizi una grande stagione”.