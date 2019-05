Ufficiale – Chelsea, Giroud rinnova per un’altra stagione: “Sono contentissimo”

Oliver Giroud e il Chelsea ancora insieme. L’attaccante francese, infatti, ha rinnovato il contratto con i blues per un altro anno, e quindi andrà in scadenza nel 2020. È stato il club di Londra, nel primo pomeriggio, ad annunciare la firma, con tanto di foto sorridente del centravanti seduto ad una scrivania con la penna in mano, pronto a mettere nero su bianco. “Contentissimo di prolungare la mia avventura con la maglia del Chelsea” ha twittato Giroud, il cui valore di mercato è cresciuto ulteriormente dopo aver vinto con la Francia il mondiale a Russia 2018.

Al Chelsea, in una stagione e mezza, ha segnato 17 gol in 57 partite, considerando tutte le competizioni. Numeri al ribasso rispetto a quando militava nell’Arsenal, ma – come anche abbiamo visto la scorsa estate ai campionati del mondo – risulta comunque utilissimo in fase offensiva come supporto per i compagni, forte di una stazza fisica importante. Da chi sarà allenato, se Sarri dovesse partire? Lo scopriremo dopo la finale di Europa League di mercoledì prossimo a Baku contro l’Arsenal.