Ufficiale – Manchester United: esonerato Mourinho

José Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United.

La notizia bomba che sorprende, ma fino a un certo punto il mondo del pallone, è stata data tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, dal club inglese che anche attraverso i proprio canali social ha annunciato a sorpresa la separazione dal manager portoghese.

ADDIO – Dopo un avvio a dir poco pessimo e il rapporto non proprio idilliaco con società e giocatori, ecco la decisione presa dalla società che parla di un José Mourinho che ha lasciato le redini del club. L’annuncio è arrivato dopo il passaggio del turno in Champions League ma anche in seguito al ko contro il Liverpool che ha confermato le poche ambizioni della squadra in Premier League, almeno in questa stagione. “Lo ringraziamo per il suo lavoro e gli auguriamo un futuro di successo”, queste le poche parole di concedo del Manchester United per il portoghese. Il tecnico lascia il club dopo 3 stagioni.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Daily Mail, il Manchester United avrebbe pagato i 30 milioni di euro (22,5 milioni di sterline) pattuiti dal contratto per separarsi.