United, in ritiro… extra lusso

In ritiro sì, ma con tutti i comfort del caso. La scelta di Solskjaer di portare il Manchester United in un resort extra lusso al caldo di Dubai, già fa discutere in Inghilterra. I Red Devils, che dall’avvento del nuovo tecnico hanno ottenuto quattro vittorie consecutive, prepareranno la seconda parte di stagione al One & Only Royal Mirage Arabian Court di Dubai, un resort super elegante da oltre 400 dollari a notte. Il successore di Mourinho però avverte i suoi: “Non è una vacanza, devo conoscere tutti, ho avuto tempo per parlare con loro ma non ho avuto tempo di allenarli”. Un avvertimento per i suoi che non potranno godersi a pieno della location da sogno: “Andiamo lì per migliorare la parte fisica. Se qualcuno dei giocatori pensa che sia una vacanza si sbaglia”.