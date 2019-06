Van Gaal, che bordata: “Al Bayern Monaco gente che sa di calcio. Al Manchester United invece…”

Quando parla non le manda certo a dire. Attacco incredibile di Louis van Gaal nei confronti della proprietà del Manchester United. L’ex tecnico olandese, alla guida dei Red Devils dal 2014 al 2016, ha rilasciato pesanti dichiarazioni al magazine 11 Freunde e riportate anche dal Mirror: “Al Bayern Monaco ci sono al comando uomini di calcio, ed è una cosa che ho sempre apprezzato. Al Manchester United, invece, è stato nominato Ed Woodward come CEO, nonostante fosse in passato un banchiere e non avesse conoscenza del calcio. Non può essere una buona cosa quando il club è solamente gestito dal punto di vista commerciale”.

MOURINHO – Stoccata pesante dell’ex allenatore che poi si è soffermato anche su Mourinho e l’esperienza in Red Devils: “Lo volevano e lui era sul mercato. Ingaggiarlo è stato interessante sotto il profilo del business e della visibilità. Ha vinto tanto e per un club come lo United la cosa principale è trionfare. Non è importante in che modo, ma i tifosi inglesi la vedono in modo differente e preferiscono il bel gioco. Accettano il fatto che il calcio non sia una questione solo di attaccare, ma lo stesso vale anche per il difendere”.