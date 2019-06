Van Gaal “stronca” Solskjaer: “Il Manchester United aveva bisogno di un tecnico esperto”

Un impatto iniziale tremendamente positivo, seguito però da un finale di stagione in decrescendo. I primi mesi di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United sono andati in archivio tra luci ed ombre, con il primo entusiasmo che sembra aver lasciato spazio a dubbi e perplessità. Perplessità che non nasconde di avere l’ex tecnico Louis Van Gaal, che ha così parlato al Guardian.

ESPERIENZA – “Sono stato molto sorpreso quando Solskjaer è stato confermato: al Manchester United serve infatti un allenatore di esperienza e non uno che ha allenato in una o due squadre di livello inferiore. Sicuramente potrà contare su più tempo e fiducia da parte dei tifosi in quanto è stato un grande giocatore del club, ma essere stato un buon calciatore non significa necessariamente essere un buon tecnico”.