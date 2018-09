Wenger: “Futuro? Non ci penso. Ma non mi sono ritirato dal calcio”

Dopo una ventennale carriera trascorsa sulla panchina dell’Arsenal, Arséne Wenger ha deciso di lasciare Londra per dedicarsi momentaneamente ad altro. Ma è lo stesso tecnico francese ad ammettere che si tratta solamente di una situazione temporanea, come ha affermato a ‘L’Est Repuplicain‘: “Ora sono concentrato sul presente e su altre questioni. Ma vi posso assicurare che non mi sono ritirato dal calcio. Vedremo se accadrà qualcosa in futuro e se arriverà un’offerta che mi soddisfa”. Nonostante i 68 anni di età, Wenger non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal mondo che ama.