West Ham, sarà rivoluzione: salutano Nasri, Carroll e Adrian

Una stagione al di sotto delle aspettative, quella appena conclusa dal West Ham. La formazione guidata da Manuel Pellergini ha concluso il torneo solamente al decimo posto e adesso, in estate, è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione, tra arrivi e partenze illustri.

ADDII – Samir Nasri, Andy Carroll e Adrian lasceranno infatti il club, con i rispettivi contratti, in scadenza il 30 giugno, che non verranno rinnovati. Nasri dirà addio dopo un’esperienza durata appena sei mesi, mentre Carroll e Adrian erano a Londra, rispettivamente, dal 2012 e dal 2013, tanto che i due presidenti della società, David Sullivan e David Cold, hanno voluto ringraziarli pubblicamente: “Andy e Adrian sono stati ottimi professionisti per tutto il tempo che hanno trascorso al West Ham. Vogliamo ringraziarli per la loro lealtà e il loro impegno nei confronti della nostra causa. Ci hanno regalato momenti indimenticabili: Andy con i suoi gol, Adrian con le sue parate. Entrambi saranno accolti in modo caloroso quando torneranno nel nostro stadio e gli auguriamo, così come a Samir e gli altri giovani giocatori i cui contratti sono in scadenza in estate, il meglio per le loro future carriere”.

Oltre a Nasri, Carrol e Adrian, sul piede di partenza vi sono anche Makasi, Sylvestre, Neufville, Pask, Barrett, Dalipi, Mingi e Spyridis.