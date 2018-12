Zola: “Mourinho esonerato? Dispiace. Ha vinto tanto, ma sono sicuro ripartirà presto…”

Senza dubbio è la notizia del giorno: José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United e non è più il tecnico dei Red Devils. Dopo una stagione iniziata con diversi problemi di carattere non solo tecnico, l’avventura dello Special One è terminata. Diverse le reazioni del mondo del calcio, l’ultima, quella di una vecchia conoscenza del calcio italiano, nonché grande esperto di Premier League: Gianfranco Zola, ex calciatore e attuale vice allenatore del Chelsea.

Come riporta la BBC, Magic Box ha parlato del recente addio del portoghese dai Red Devils. L’allenatore sardo si è detto dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro che Mourinho ripartirà presto per una prossima avventura. Diverse, infatti, le panchine anche importanti in bilico tra i top club d’Europa e chissà che proprio lo Special One non si prepari a sorprendere ancora tutti.

RIPARTIRA’ SUBITO – “Non è mai piacevole vedere un allenatore licenziato dal proprio mestiere. Non è piacevole per nessuno. Soprattutto non è piacevole per uno come José che nella sua carriera ha vinto così tanto nel calcio e così tanto per questo club. Sono triste per lui, così come per molti altri che hanno subito lo stesso destino in altre squadre. Voglio augurargli il meglio, sono certo che avrà altre avventure. Oggigiorno essere esonerati fa parte del lavoro, per tutti, dai piccoli allenatori ai più grandi. Conoscendo il carattere e la personalità di José, sono sicuro che vorrà ripartire immediatamente”.