Zola “scarica” Morata: “Non siamo al Brighton”

Alvaro Morata non sta vivendo il suo miglior momento della carriera al Chelsea. Dopo le voci di un suo possibile addio e di un suo possibile ritorno in Serie A, al Milan, per l’ex attaccante della Juventus arriva un’altra bocciatura: è quella di Gianfranco Zola, numero 2 di Sarri ai Blues. Lo spagnolo in questo campionato ha segnato solo 5 reti in 16 partite, l’ultima lo scorso 4 novembre: “Deve abituarsi – ha detto Zola, come si legge su Marca – “Ci si aspetta molto dal numero 9 del Chelsea, se dovesse andare in un altro grande club potrebbe vivere la stessa situazione. È parte del suo lavoro: più sarà in grado di gestire questo tipo di situazioni, meglio sarà per lui”. “Magic Box” non fa sconti all’ex bianconero, sottolineando che un attaccante del suo valore non può farsi sorprendere da un periodo di astinenza: “Deve imparare a lasciarsi tutto alle spalle – spiega la vecchia bandiera del Cagliari – “Gioca nel Chelsea non nel Southampton o nel Brighton, con tutto il rispetto per queste squadre”. Una situazione quella che sta vivendo il canterano del Real Madrid che si fa sempre più difficile e potrebbero spingerlo ad accettare nuove destinazioni. Il corteggiamento del Milan non è un segreto.