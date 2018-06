Presidente Murcia svela: “Il nuovo allenatore del Real Madrid sarà Guti”

José Maria Gutiérrez Hernández, conosciuto come Guti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo ha affermato il presidente del Murcia Victor Galvez. “Ho parlato con Guti e avrei dovuto vederlo giovedì per chiedergli di allenare la mia squadra. Per adesso non è possibile perchè Florentino Perez sembra intenzionato a scegliere il 41enne spagnolo come nuovo tecnico. Come ho capito sarà Guti dunque il nuovo allenatore del Real Madrid e non verrà al Murcia. Guti mi ha chiamato e mi ha ringraziato per l’interesse. Peccato che Zidane non abbia fatto la sua scelta un paio di giorni dopo”. Guti prenderà il posto di “Zizou” , che ha guidato i blancos dal 2016, e dopo aver vinto tutto ha annunciato le sue dimissioni.