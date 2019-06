Psg, Buffon: “Estremamente felice della stagione, nonostante l’errore con lo United”

Una Ligue 1 e una Supercoppa francese si sono aggiunte al già ricco palmares di Gianluigi Buffon, portiere che dopo 17 stagioni alla Juventus ha scelto di trasferirsi al Paris Saint-Germain ad oltre 40 anni per provare una nuova esperienza. Si è detto soddisfatto, al sito ufficiale del club parigino, per la prima stagione sotto l’ombra della Torre Eiffel: “Sono estremamente felice, vincere non è mai facile, a maggior ragione quando hai 41 anni. Restare in cima, ai livelli top, è complicato, ma penso che sia stata un’ottima stagione dal punto di vista personale. Sì, ho commesso un errore col Manchester United in Champions League, ma in generale mi ritengo soddisfatto. Non dimentichiamoci che prima del ritorno avevamo svolto un percorso incredibile”. Fra tutte le competizioni, Gigi ha subito 25 gol in altrettante presenze nella stagione 2018-19.