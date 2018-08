Psg, Buffon: “Juventus, se non vince ci va vicino. Ronaldo? Mi auguro che…”

Buona la prima in Ligue 1 per Gianluigi Buffon: vittoria per 3-0 e, quindi, rete inviolata, ma i pensieri sono rivolti alla “sua” Juventus.

Al termine del match contro il Caen, infatti, il 4oenne portiere del Paris Saint-Germain ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei bianconeri e di Cristiano Ronaldo:

“Mi auguro che Ronaldo possa dare quello che ha dato in tutte le squadre in cui ha giocato, di sicuro non darà alla Juventus i dispiaceri che ci ha dato negli ultimi anni. La Juventus non può sorprendere: ha una capacità dirigenziale, un presidente, una storia, una squadra e una tifoseria talmente importanti che se non vince ci va vicino”.