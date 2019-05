Psg, Buffon: “Mi hanno offerto il rinnovo, ci incontreremo a giorni per decidere”

Il futuro di Gigi Buffon potrebbe essere ancora al Paris Saint-Germain, nonostante le tante voci che si sono sentite nelle scorse settimane. È lo stesso portiere ex Juventus a rivelare alcuni particolari di questa situazione al conduttore televisivo Alessandro Cattelan nella puntata del programma EPCC (E Poi C’è Cattelan) in onda domani sera su Sky Uno. Il sito del Corriere dello Sport riporta un’anticipazione dell’intervista: “L’esperienza a Parigi va bene, un’esperienza di vita a 40 anni che dovevo fare. In Italia abbiamo una percezione sbagliata del calcio francese, tatticamente è meno evoluto del nostro, è vero, ma è difficile da un punto di vista tecnico e fisico. Squadre come il Lille e il Lione in Serie A arriverebbero almeno nelle prime cinque, per cui non vi è questa gran differenza. Il Rennes è arrivato ottavo in Ligue 1 ma ci ha eliminati in Coppa di Francia e ha battuto 3-1 l’Arsenal in una delle partite di Europa League: quando facciamo paragoni con altri campionati bisogna essere un po’ più umili”.

Sul suo futuro: “Il club mi ha proposto un rinnovo e questo mi fa veramente felice e mi gratifica. Ci incontreremo a giorni per guardare dentro a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti”.