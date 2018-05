PSG, Cavani: “Ho rinnovato il contratto col desiderio di rimanere. Sto bene qui”

Tante le voci sul futuro di Edison Cavani: secondo i più informati, tra il Matador e il PSG non scorrerebbe buon sangue, soprattutto dopo l’arrivo di Neymar. L’ex Napoli, però, arrivato a Montevideo per unirsi al ritiro dell’Uruguay in vista del Mondiale di Russia 2018 ha smentito le voci di una possibile crisi con il club parigino.

“Ho un buon rapporto con Parigi, con le persone e con il club. Il contratto l’ho rinnovato con il desiderio di rimanere, sono qui da cinque anni, è normale che uno voglia il meglio. Mi hanno venduto ovunque, è sempre successo, se n’è sempre parlato” – ha dichiarato l’attaccante, che ha poi continuato parlando del Mondiale – “In una Coppa del Mondo, ci sono le migliori squadre, i migliori giocatori, ogni errore ti costa caro, pensiamo a noi stessi. Sappiamo di avere una grande squadra e possiamo migliorare molto. Favoriti per Russia 2018? Non si sa mai, ma ci sono selezioni che sono una potenza come la Germania e il Brasile. Sono sempre lì, tra quattro o otto, ma quando verrà il momento li affronteremo con lo solito spirito, che è la cosa importante”.

CAVANI, E’ UN GOL FATTO, MA LO SBAGLIA: DA NON CREDERE…