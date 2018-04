PSG, Cavani: “Meglio il Mondiale con l’Uruguay che la Champions League”

Si sta per concludere un’annata tutt’altro che noiosa per il Paris Saint-Germain, che ieri ha battuto 3-0 i campioni di Francia del Monaco nella finale di Coupe de la Ligue.

I parigini, che si apprestano a laurearsi campioni di Francia, alzano un trofeo, ma non quella Champions League che nelle ultime due stagioni li ha visti eliminati agli ottavi di finale prima contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid.

Evidentemente ai piedi della Torre Eiffel le attenzioni sono rivolte ad altro quest’anno, come ad esempio il Mondiale che per Edinson Cavani, autore di una doppietta contro i monegaschi, rappresenta un sogno; intervistato da Direct Tv, l’attaccante uruguaiano, che in Italia ha vestito le maglie di Palermo e Napoli, ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Preferisco vincere il Mondiale piuttosto che la Champions League. Vincere la Coppa del Mondo sarebbe il culmine di una carriera personale e collettiva. Dobbiamo dare tutto in campo per l’Uruguay, la nostra cultura ci spinge a difendere questa maglia come dei guerrieri”.

