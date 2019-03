Psg, Dani Alves: “Voglio giocare il Mondiale in Qatar”

Ha vestito le maglie più prestigiose di tutta Europa, ma Dani Alves, attuale terzino del Paris Saint-Germain non è contento del tutto. Alla sua grandissima carriera manca ancora qualcosa. Infatti, nonostante il classe ’83 abbia giocato, e vinto tanto, con le maglie di Barcellona, Juventus e ultima quella del club parigino, all’appello manca ancora l’esperienza in Premier League. Intervistato dal Telegraph, l’asso brasiliano ha ammesso di non voler ritirarsi prima di aver avuto un’avventura nel massimo campionato inglese. Oggi intanto il brasiliano, ai microfoni de L’Equipe, ha parlato anche della possibilità di giocare il Mondiale in Qatar nel 2022, quando avrà 39 anni: “È un mio obiettivo. Il rinnovo col PSG? Se dipendesse da me firmerei, ma non dipende da me. Sono io che deciderà quando fermarmi. Se hai disciplina e lavori duramente puoi andare avanti quanto vuoi”.