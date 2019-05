Psg, risposta a Mbappé: “Ci uniscono legami molto forti, andiamo avanti insieme”

Kylian Mbappé aveva spaventato il Paris Saint-Germain e i suoi tifosi con alcune dichiarazioni che facevano intendere un addio al club parigino. L’ex Monaco aveva chiesto maggiori responsabilità e parlava di un possibile futuro lontano dalla città della Tour Eiffel, ma il Paris Saint-Germain ha voluto a proposito pubblicare una nota sui propri profili social per eliminare qualsiasi voce: “Legami molto forti uniscono Mbappé e il Psg da due anni a questa parte e questa storia continuerà anche nella prossima stagione. L’ambizione condivisa è quella di fare la storia del calcio europeo, nell’anno dei 50 anni di storia del club. Un momento molto atteso per scrivere insieme una grande pagina della nostra società e nella quale ognuno dovrà fare la sua parte, dando sempre valore però al collettivo”. Il francese classe ’98 quindi, reduce dai premi di “miglior giovane” e “miglior giocatore della Ligue 1”, non si muoverà in estate.