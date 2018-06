PSG, Tuchel vola a Londra per incontrare Neymar: ecco il piano per convincerlo a restare

Le voci di un possibile trasferimento di Neymar al Real Madrid sono sempre più insistenti. Il club di Florentino Perez non ha mai negato l’interesse nei confronti del brasiliano e, ora che Cristiano Ronaldo ha rivelato di voler lasciare Madrid, la suggestione sembra diventare sempre più reale.

Il Paris Saint-Germain, però, non sembra disposto a lasciar partire la punta di diamante del club. Secondo quanto riportato da Globoesporte, il neo allenatore del club parigino Thomas Tuchel sarebbe volato a Londra, approfittando dell’amichevole tra Seleçao e Croazia, per incontrare il brasiliano e tentare di convincerlo a non partire. L’incontro sarebbe avvenuto lunedì scorso, il giorno prima del match, in un casinò di Londra e il tecnico tedesco avrebbe assicurato a Neymar che dalla prossima stagione lo aiuterà a risolvere i problemi in spogliatoio.

Sicuramente questo è un primo passo per convincere Neymar a rimanere in Francia, ma è certo anche che il Real Madrid non si arrenderà facilmente. Dopotutto il calciomercato è appena iniziato e tutto fa pensare che la prossima sarà un’estate infuocata.

