Real Madrid, altra notizia negativa: Vinicius fuori almeno per un paio di mesi

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League di ieri sera contro l’Ajax, arrivano altre brutte notizie per il Real Madrid. Il club ha appena comunicato tramite il proprio sito ufficiale che per il giovanissimo talento Vinicius lo staff medico ha evidenziato la rottura dei legamenti dell’articolazione tibioperonea della gamba destra. Un durissimo colpo, considerando il fatto che in questo momento – dinnanzi a tutte le difficoltà del caso – il brasiliano classe 2000 era tra i Blancos più in forma. Ieri era uscito dal campo in lacrime per l’infortunio, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per oltre 2 mesi.