Real Madrid, Carvajal: “Sergio Ramos, l’agente e Florentino Perez devono chiarire”

Terminati i campionati, si sta parlando soprattutto della girandola di panchine – soprattutto in Serie A – e della questione legata a Sergio Ramos, che avrebbe chiesto al presidente del Real Madrid Florentino Perez di esser liberato a zero per accettare una offerta dalla Cina. Ha parlato a riguardo il terzino dei Blancos Dani Carvajal, intervenuto in un evento benefico di raccolta fondi per la ricerca per il cancro al seno: “Sergio Ramos, il suo agente e il presidente devono chiarire. Di preciso non so cosa sia accaduto, ora sto pensando al mio ritorno in Nazionale e al recupero dal mio ultimo infortunio. Non ho paura di perdere il capitano, ma sarei felice se restasse. È normale che, essendo uno dei migliori, abbia delle offerte, ora però è tempo di chiarire quale sarà il suo futuro. Se lo vedo bene in Cina? Lo vedrò lunedì per la Nazionale ed è ciò che conta di più, perché dobbiamo aiutare la Spagna a vincere i prossimi impegni”.