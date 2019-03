Real Madrid, Florentino Perez: “Benvenuto Zidane, il miglior allenatore del mondo”

Dopo la scelta di riportare Zinedine Zidane al Real Madrid, il patron dei Blancos Florentino Perez ha organizzato presso il Santiago Bernabeu la presentazione del tecnico francese, di ritorno dopo appena 9 mesi dall’addio. Ecco le parole di Florentino per congedare Solari e riaccogliere Zidane: “Ringrazio Solari che fino all’ultimo ha fatto di tutto per il club, lo ringrazio e ci auguriamo che possa restare in società. La nostra è una grande squadra ma quest’anno i risultati non sono stati positivi, ora vogliamo recuperare subito ambizione e competitività. Torna Zidane, che è qui perché ama il club, importantissimo per la sua vita. Il suo sentimento emoziona tutti i madridisti, con lui negli ultimi 3 anni abbiamo vinto tutto nel mondo: è il migliore di tutti e gli diamo il benvenuto, ringraziandolo per aver accettato”.