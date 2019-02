Real Madrid, il piano di Florentino: 3 giocatori per tornare ad alti livelli

I malumori in casa Real Madrid stanno portando il presidente Florentino Perez a stilare un piano d’emergenza in vista dell’estate. A questa squadra manca moltissimo un giocatore eccezionale come Cristiano Ronaldo, in più Bale è al passo d’addio, Asensio e Isco hanno una vita sociale molto attiva, Vázquez e Mariano Diaz non sono considerati una soluzione, Benzema alterna ottime partite ad alcune assai deludenti. Vinícius Júnior, paragonato a Robinho per la somiglianza, è un gran giocatore ma da solo non può bastare, allora secondo Don Balon è prevista la rivoluzione: lottare fino alla fine per il brasiliano Neymar, chiudere per l’arrivo di Hazard dal Chelsea e spuntarla per uno dei numeri 9 più forti al mondo, Harry Kane. Progetto utopistico? Forse sì, ma al Madrid i soldi non sono un problema…