Real Madrid, il tifoso Nadal su Zidane: “Addio duro da accettare. E’ il vincente perfetto”

La decisione di Zinedine Zidane di lasciare il Real Madrid ha fatto il giro del mondo e, inevitabilmente, se ne parla anche nella sua Francia, dove in questo momento i riflettori sono puntati sul Roland Garros, “grande slam” di tennis.

Uno dei favoriti per la vittoria del torneo, per tradizione e spessore internazionale, è senza dubbio Rafael Nadal, il signore della terra rossa che è anche tifoso del club che per il terzo anno consecutivo si è laureato campione d’Europa.

Direttamente da Parigi, dove si appresta a giocare i sedicesimi di finale della competizione, il tennista spagnolo in conferenza stampa ha parlato anche della scelta di Zizou in chiave Blancos:

“L’addio di Zidane è duro da accettare per vari motivi: parliamo di un grande allenatore che ha avuto tanto successo al Real Madrid, ma anche di una persona umile e brava che rappresenta i valori giusti. E’ il perfetto esempio di come deve essere un vincente nella vita di tutti i giorni: non dice mai qualcosa contro altre squadre o contro i giocatori, non gli ho mai sentito parlare male degli arbitri o di altro. In questa stagione ci sono stati dei momenti duri, ma lui non ha mai perso il sorriso”.

Real Madrid, Zidane se ne va: Ricci racconta la faccia di Perez