Real Madrid, le maglie per la prossima stagione: rossa in Champions League

Ci sarà un cambiamento nelle divise del Real Madrid per la prossima stagione. Adidas, sponsor tecnico della formazione campione del mondo, già al lavoro per progettare le divise che saranno indossate nella stagione 2018-2019 e sta pensando a qualcosa che si discosta dai colori tradizionali. Le novità riguarderanno la terza maglia (la seconda da utilizzare in Champions League) per la prossima stagione che avrà come colore prevalente due diverse tonalità di rosso. Gli inserti saranno invece in bianco.

Secondo quanto riporta Footyheadlines.com, sito specializzato sempre molto aggiornato, non si conoscono ancora le caratteristiche di calzettoni e pantaloncini che completeranno il kit. Per l’ufficializzazione sarà infatti necessario attendere l’estate.

Il rosso non è comunque un colore così insolito nelle divise del Real Madrid. La squadra iberica aveva infatti già indossato una casacca di questa tonalità nel 2011, anche se diversi sostenitori dei “blancos” non avevano particolarmente apprezzato.

MAGLIA 2011-2012

MAGLIE 2018-2019

LEGAME CON ADIDAS – Il Real Madrid è ancora sotto contratto con Adidas fino al 2020 per un cifra di 40 milioni l’anno, ma tra le parti non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo nonostante la ditta tedesca, secondo quanto riporta Der Spiegel, si sarebbe spinta a offrire al Madrid fino a 100 milioni fino al 2024.