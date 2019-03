Real Madrid, lesioni muscolari per Carvajal e Luas Vazquez

Altri guai per il Real Madrid oltre all’infortunio per Vinicius e l’eliminazione dalla Champions League di martedì sera. Il terzino destro Dani Carvajal sarà out per infortunio per varie settimane a causa di una lesione di secondo grado del retto femorale della gamba destra; out anche Lucas Vazquez, anche se il problema è meno grave del compagno di squadra: lesione di primo grado della zona ischio-tibiale della gamba sinistra. Non un momento fortunato per i Blancos, con tutta la stampa contro per i risultati negativi delle ultime settimane.