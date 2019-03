Real Madrid, l’ex presidente Calderon: “Bale andrà via, mancanza d’impegno lampante”

Si scatenano i media in seguito all’eliminazione scottante del Real Madrid dalla Champions League, cosa che non accadeva da oltre 1.300 giorni. Intervistato da Sky Sports l’ex presidente dei Blancos Ramon Calderon, che però si è soffermato sulla situazione riguardante Gareth Bale: “Per molti tifosi non poteva essere il leader della squadra una volta archiviato l’addio di Ronaldo, ma comunque ha dimostrato in tempi recenti una mancanza d’impegno tale da non passare inosservata agli occhi di tifosi e compagni. Un grande peccato, non riesco ad immaginarmelo ancora al Real Madrid nella prossima stagione”.