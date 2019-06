Real Madrid, l’ex presidente Calderon: “Hazard grande acquisto, perfetto per i blancos”

Dopo mesi di tira e molla, la telenovela si è conclusa ieri, venerdì 7 giugno: Eden Hazard ha lasciato il Chelsea ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Soddisfatto per l’arrivo l’ex presidente delle merengues Ramon Calderon, intercettato ai microfoni di Sky Sports: “Penso che sia una notizia fantastica per i blancos: il belga può fare l’ala, il centrocampista offensivo oppure il falso nueve. È perfetto, sono stati bravi ad approfittare della sua volontà di chiudere il ciclo al Chelsea. È davvero un ottimo acquisto, può fare la differenza in qualsiasi squadra e spero sia in grado di giocare agli stessi livelli della sua esperienza in Premier League”. Calderon fu presidente del Real Madrid dal 2006 al 2009, anni in cui sono stati acquistati giocatori del calibro di Cannavaro, van Nistelrooy e anche il compianto José Antonio Reyes, scomparso settimana scorsa in un incidente stradale.