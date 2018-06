Real Madrid, l’ex Seedorf si candida per la panchina: “Sono disponibile, questa è casa mia”

Clarence Seedorf sulla panchina del Real Madrid, club in cui ha giocato in passato vincendo anche la Champions League nel 1998.

L’idea la lancia lo stesso tecnico olandese, che potrebbe quindi continuare la sua carriera in Spagna dopo la parentesi sfortunata alla guida del Deportivo La Coruna.

Ecco quanto dichiarato dall’ex Sampdoria, Inter e Milan al termine del match benefico tra le leggende dei Blancos e quelle dell’Arsenal disputato al Santiago Bernabéu; non manca anche il punto di vista su Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo:

CANDIDATURA – “Sono alla ricerca di un club da allenare, ma preferisco non parlarne in pubblico. Io al Real Madrid? Sono disponibile. In questo momento il club ha bisogno di riflettere perché sono passati solo pochi giorni dalla decisione di Zidane, ma a tutti piacerebbe allenare il Real Madrid: questa è casa mia, mi piacerebbe. Sarebbe un onore, ma non voglio creare polemiche: i miei rapporti con il club sono ottimi e credo che oggi ha bisogno di un po’ di pace”.

ZIDANE – “Tanto di cappello a Zidane per quello che ha fatto in questi anni. Solo un grande prende queste decisioni. E ‘un peccato se guardiamo i risultati, ma le cose buone non durano per sempre: era convinto della sua decisione e va rispettata, complimenti a lui”

RONALDO – “Da madridista vorrei che Cristiano rimanesse, è un giocatore decisivo e sta bene fisicamente. Ha dei dubbi sul fatto di restare o meno, ma tutti devono avere il tempo di prendere le decisioni. In ogni caso, va fatto uno sforzo per Ronaldo perché non ci sono giocatori come lui ogni anno”.

