Real Madrid, l’ex Valdano: “Dovrebbero erigere due statue a Zidane…”

“A Zidane dovrebbero erigere una statua al Bernabeu e una nel giardino di Florentino Perez”. Parole di Jorge Valdano, ex direttore sportivo del Real Madrid, che ha commentato a Espn il ritorno del tecnico francese alla guida dei blancos, considerato come un vero toccasana: “A tornare ha fatto un atto eroico, sapeva che sarebbe stato rischioso ma ha deciso in ogni caso di farlo. La squadra ora ha bisogno di una ricostruzione massiccia per tornare ai fasti degli anni precedenti. Sarà necessario mettere a segno 5-6 colpi buoni, Zidane ha poteri totali e si è preso la responsabilità di questa progettazione per la squadra futura. Il presidente e il club devono essergli grati: solo la sua presenza in panchina, in questo finale, ha rappacificato la situazione”.