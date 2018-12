Real Madrid, Marcelo spinge per il ritorno di Mourinho: “Non decido io ma…”

José Mourinho potrebbe non avere molti amici specie dopo il suo licenziamento dal Manchester United, ma il difensore del Real Madrid Marcelo ha parole al miele per il manager portoghese. Mourinho potrebbe tornare al Bernabeu con il presidente Florentino Perez che vorrebbe riportare il 53enne ex Chelsea. E Marcelo, pur volendo tacere su eventuali ipotesi di un ritorno, ha parlato molto del suo ex allenatore. “È un male per il calcio l’assenza di Mourinho perché è un grande allenatore e per lui vivere senza club è un peccato”, ha detto ai giornalisti il terzino del Real Madrid. “Non spetta a me dire se dovrebbe tornare al Real Madrid, ma apprezzo molto tutto ciò che ha fatto per me in questo club”.