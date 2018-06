Real Madrid, Modric chiama Neymar: “Ti aspettiamo”

Uno dei nomi più discussi del momento è di certo quello di Neymar. Non è ancora passato un anno da quando il brasiliano ha lasciato il Barcellona per approdare nel PSG, dopo un affare da capogiro. Il suo arrivo in Francia, però, si è mostrato da subito piuttosto complicato: l’ex attaccante blaugrana, però, non si è mai ambientato a Parigi, anche a causa del dualismo che si è creato con Edison Cavani con cui ha più volte litigato in campo.

Dopo una stagione che si può definire ‘poco serena’, ad aggiungere tensione tra il Paris Saint-Germain e Neymar ci ha pensato il Real Madrid, che ha più volte dimostrato di essere fortemente interessato al giocatore. L’ultimo indizio è arrivato da Luka Modric. Nel corso di un’amichevole tra Brasile e Croazia in vista dei Mondiali di Russia 2018, il centrocampista dei Blancos ha infatti ribadito l’interesse della società nei confronti del 26enne. Al termine della gara, infatti, l’ex Tottenham ha regalato all’attaccante la sua maglia, ma prima ha voluto lasciare un messaggio all’ex Barça: “Ti aspettiamo”. Inutile dire che il video ha fatto il giro del web.

Nel post partita, Modric ha anche speso alcune parole per il gioiello del PSG rientrato proprio in quell’occasione dopo l’infortunio alla caviglia: “È bello vederlo di nuovo in campo, è uno dei migliori giocatori del mondo. Penso che nel primo tempo abbiamo giocato alla pari a contro il Brasile, stavamo bene, ma sono migliorati nella seconda metà, con il ingresso di Neymar, che ha fatto la differenza. Lui al Real? Vediamo cosa succede”.

