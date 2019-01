Real Madrid, occhi su Werner

Il Real Madrid, fin qui autore di una stagione deludente, sta monitorando con attenzione il mercato. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza dei blancos, secondo quanto riportato da As, è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia. Il contratto del tedesco scadrà nel 2020 e ad oggi non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo: tutti aspetti che hanno spinto le merengues a restare vigili sulla situazione. In caso di mancato prolungamento di contratto, il Lipsia potrebbe infatti decidere di cedere il giocatore durante la prossima sessione estiva di mercato, per evitare di perderlo a parametro zero.

Su Werner, però, non si registra solo l’interesse del Real Madrid: anche Bayern Monaco e Liverpool hanno infatti messo nel mirino il tedesco, spinti dalla possibilità di strapparlo al Lipsia ad un prezzo inferiore all’attuale quotazione di mercato, stimata intorno ai 65 milioni di euro.