Real Madrid, Perez ha deciso: arriva il colpo da 300 milioni

Sono ore e giorni tormentati per il Real Madrid: dopo aver perso Cristiano Ronaldo, non è ancora stato trovato un sostituto in grado di illuminare il Santiago Bernabéu e oscurare il portoghese; Vinicius Junior senza promettere bene, ma è presto per caricarlo di pressioni elevandolo a sostituto naturale di CR7.

LA MOSSA DI PEREZ – Ecco, allora, che il presidente degli spagnoli Florentino Perez passa al contrattacco: secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, sarebbe pronto il colpo da 300 milioni di euro, da mettere a segno entro la fine del mercato estivo. Una svolta che avrebbe del clamoroso: non è da dimenticare, infatti, che Perez sta lottando per trattenere il croato Luka Modric, seguito da molto vicino dall’Inter, ma che, stando alle notizie delle ultimissime ore, sembra essere in procinto di firmare un nuovo contratto faraonico con i “Blancos”. Il nome non è ancora stato reso pubblico, ma il colpo dovrà essere della caratura dei vari Zidane, Beckham e Ronaldo il “Fenomeno”, ovvero un colpo in grado di sconvolgere gli equilibri del calcio europeo.