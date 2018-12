Real Madrid, Perez: “Per la prima volta nella storia siamo campioni d’Europa nel calcio e nel basket”

Il Real Madrid celebra il Natale e le feste di fine anno. Quale modo migliore se non congratularsi con sé stessi per i successi ottenuti?

Ecco allora che Florentino Perez ha deciso di fare degli auguri molto speciali. Non solo ai tifosi ma anche alla stessa società blanca.

IL POST – Tramite un messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club, il patron madridista ha dedicato un pensiero alle vittorie non solo del Real Madrid del calcio, ma anche alla squadra del basket. Infatti, il 2018 è stato un anno pazzesco per Madrid. Campioni assoluti in Europa in entrambi gli sport. “Per la prima volta nei suoi 116 anni di storia, e per la prima volta in assoluto nella storia dello sport, il Real Madrid è campione d’Europa sia nel calcio sia nel basket. Buon Natale e felici festività. Hala Madrid!”. Questo il messaggio del patron merengues. Per lui, sicuramente, un anno di successi, nonostante l’addio di Ronaldo.