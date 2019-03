Real Madrid, Pochettino e una stella del Tottenham per la rifondazione

Erano già nomi saliti alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi, figuriamoci ora che il Real Madrid è uscito da Coppa del Re, Champions League e non può più ambire alla Liga spagnola per aver perso il Clásico di settimana scorsa. Adesso più che mai Florentino Perez ha in mente i giocatori e l’allenatore che potrebbero fare al caso dei Blancos nella prossima stagione: per la panchina il nome più caldo è quello di Mauricio Pochettino del Tottenham, la cui clausola rescissoria è pari a 40 milioni di euro circa. Al posto di Benzema si punterà tutto su Harry Kane, sempre degli Spurs, valutato oltre 110 milioni di euro. Una doppia operazione il cui prezzo complessivo si aggirerebbe dunque intorno ai 160-170 milioni di euro. Real, parte la rifondazione all’indomani dell’uscita di scena dalla Champions.