Real Madrid, senti l’ex Mijatovic: “Bale? Non può essere un leader come era CR7…”

L’ultimo pareggio per 2-2 in casa del Villareal è stato solamente l’ultimo di una lunga serie di risultati negativi per il Real Madrid, solamente al quarto posto nella Liga e distante 7 punti dal Barcellona capolista. E l’ex giocatore delle merengues Pedja Mijatovic, al Larguero, non ha avuto parole tenere nei confronti di Gareth Bale, chiamato a raccogliere il ruolo di trascinatore dopo l’addio in estate di Cristiano Ronaldo: “Bale mi piace, ma ha poco per poter essere un leader come era CR7. E poi si infortuna troppo spesso: questo è preoccupante”.

SULLA STAGIONE DEL REAL – “Per me quest’anno è difficile vedere i blancos. La prima parte è stata buona e tutti pensavano che le cose sarebbero andate bene, la seconda parte invece è stata disastrosa”.