Real Madrid, Sergio Ramos si veste da…sceicco

Il Real Madrid, fresco di approdo alla finale del mondiale per club dopo la vittoria conquistata ieri per 3-1 contro i giapponesi del Kashima Antlers, ha concesso una giornata libera ai suoi calciatori. E i blancos ne hanno approfittato per passare una giornata da turisti ad Abu Dhabi, con il difensore Sergio Ramos che, assieme ad alcuni amici, è uscito indossando il tipo costume arabo chiamato Kandura, una tunica che ricopre tutto il corpo arrivando fino alle caviglie. Lo spagnolo ha visitato poi la maestosa moschea dello sceicco Zayed, rimanendone immensamente stupido: “È uno dei posti più belli che abbia mai visto”, ha infatti dichiarato il giocatore in una storia pubblicata su Instagram. In attesa di tornare a fare sul serio sabato, quando il Real sfiderà l’Al-Ain per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo.