Real Madrid, Sergio Ramos: “Vogliamo tornare a casa con la Coppa del Mondo per club…”

Potrebbe essere il suo ventesimo titolo con la camiseta blanca. Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha parlato a margine dell’incontro con i media della Fifa ad Abu Dhabi per la fase finale del campionato del mondo per club. Lo spagnolo ha detto a chiare lettere che vuole tornare nella capitale spagnola con il titolo. Pochi giri di parole per chi di finali ne ha già vinte parecchie nella carriera e non vuole certo fermarsi adesso.

PER VINCERE – Mercoledì, infatti, sarà il turno della semifinale contro i Kashima Antiers, e salvo sorprese, ci sarà la finalissima. Come riporta il Mundo Deportivo, Ramos ha chiaro l’obiettivo: “Sono molto felice di tornare ad Abu Dhabi, è un buon segno. Significa che la stagione è andata bene. Avere l’occasione di tornare a casa con la Coppa di Campioni del Mondo è sempre un’ottima cosa. Mercoledì abbiamo la prima partita e vogliamo restituire l’amore alle persone che ci ricevono sempre qui con molto affetto”. Potrebbe essere il suo 20esimo trofeo personale, ma il centrale e capitano dei Blancos mette prima la squadra: “Gli obiettivi personali sono secondari, prevale l’obiettivo del gruppo e il gruppo: vogliamo che la squadra ottenga la Coppa del Mondo per club e speriamo di poter tornare a casa col trofeo. A livello personale, se posso mostrare un buon livello sarà ottimo e soprattutto questo andrà a vantaggio della squadra”.