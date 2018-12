Real Madrid, Solari: “Bale? Ha mangiato tutto”

Si mostra estremamente soddisfatto Santiago Solari, tecnico del Real Madrid che con la vittoria per 3-1 sui giapponesi del Kashima Antlers si è guadagnato l ‘accesso alla finale del Mondiale per club. “Abbiamo giocato con energia e concentrazione”, ha detto l’allenatore nel post partita, “e ora siamo pronti a giocarci la finale, dove noi andremo come sempre per vincere. Sarebbe un premio per questa squadra dopo le tre Champions consecutive”.

BALE – Sugli scudi Gareth Bale, autore di tutte e tre le reti madrilene. E Solari non può che avere parole positive per il suo giocatore: “Il gallese oggi si è mangiato tutto: le luci, le reti, le tribune, lo stadio… Ha mostrato ciò che è capace di fare e ci ha reso tutti felici. È stato decisivo. Lui è entrato in campo con grande determinazione e con un obiettivo. L’obiettivo è la chiave nel calcio. E Bale ce l’ha”.