Real Madrid, Vazquez a LLorente su Instagram: “Tornerai più forte? Non sarai neanche in grado di muoverti!”

Marcos Llorente, centrocampista classe 1995 del Real Madrid, ha iniziato il percorso di recupero per guarire da una lesione di secondo grado all’adduttore sinistro che lo ha messo ko nei giorni scorsi. E per testimoniare la sua determinazione per ritornare in campo il prima possibile, il giocatore dei blancos ha pubblicato una foto su Instagram, che lo ritrae mentre si sottopone ad alcune terapie, accompagnata dalla scritta “Sto già lavorando per riprendermi quanto prima e tornare più forte“. Ma tra i numerosi commenti di sostegno allo spagnolo, ne è spuntato uno ironico del suo compagno di squadra Lucas Vazquez, che ha così scritto: “Più forte???? Non sarai neanche in grado di muoverti“.